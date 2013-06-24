Міністерство закордонних справ України продовжує реалізацію політики з розширення доступу до консульських послуг: з 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг з використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно.

Таким чином, доступ до цього реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу); витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу). Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та здійснюватимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів Реєстру.

“МЗС працює над тим, щоб консульські послуги для наших громадян за кордоном були якомога доступнішими, а їхній перелік постійно розширювався. Зараз ми робимо найбільше одномоментне розширення географії доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це створює нові можливості для громадян України, які перебувають у цих двадцяти країнах, демонструє їм турботу Української держави”, - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Розширення доступу до консульських послуг вдалося реалізувати завдяки об'єднанню зусиль МЗС України з Міністерством юстиції України. Цьому передувала масштабна технічна та організаційна робота з оновлення та модернізації програмних систем, а також підготовки кваліфікованого персоналу.

Міністерство закордонних справ продовжить роботу над спрощенням доступу до консульських послуг за кордоном і підключенням до згаданого реєстру всіх закордонних дипломатичних установ до першої половини наступного року.

Такі кроки відбуваються відповідно до постанови КМУ від 24 січня 2023 р. № 66 «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану».