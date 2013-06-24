З 20 до 26 січня громади зможутьподавати заявки на будівництво й ремонт укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту (школи й профтехи), коштом державної субвенції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Отримати кошти зможуть:

військово-морські й військово-спортивні ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

заклади з 200+ учнями;

заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.

Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року. На решту коштів зможуть претендувати інші громади.

Проекти, які отримають фінансування, відбиратиме комісія МОН через цифрову платформу DREAM. Вона також врахує належність громади до зони ризику, відповідно доМетодики оцінювання ризиків у системі освіти.

Обсяги фінансування встановлено для рівнів ризику, до яких належать громади, пропорційно до кількості учнів:

дуже високий — 50% субвенції;

високий — 40%;

помірний і задовільний — 10%.

Щоб претендувати на фінансування, заклад має відповідати таким умовам:

дистанційне або змішане навчання;

будівлі не мають пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;

відсутність укриття (або є лише найпростіше) чи воно потребує капітального ремонту / реконструкції;

готовність проектно-кошторисної документації;

завершення робіт до кінця 2025 року;

підтвердження співфінансування з місцевого або обласного бюджету.

«У 2025 році держава виділяє рекордні 6,2 мільярда гривень на укриття, оскільки очна освіта залишається пріоритетом. Водночас під час війни потрібно формувати безпеку в школах, що передбачає не лише сучасну інфраструктуру, а й багаторівневу систему заходів для захисту дітей. Саме тому цьогоріч передбачено й субвенцію на протипожежну безпеку та металодетектори, пріоритет у розподілі яких надаватимуть школам, які долучилися до експериментального проекту з посилення безпеки», — зазначила заступник Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Як буде здійснено розподіл коштів на укриття

Громади подаватимуть проект через систему DREAM. Після цього кожен проект буде автоматично пріоритизовано за ключовими критеріями: підготовленість проекту, безпека, співфінансування, сталість, фінансова ефективність і посилення спроможності громади. Детальніше про критерії читайте в постанові Уряду (додаток 1).

Бали для окремих закладів освіти розраховуватимуть за підвищеними коефіцієнтами:

10 — для військових ліцеїв і закладів-учасників експериментального проекту з посилення безпеки під час воєнного стану;

1,5 — для закладів освіти, які єдині в громаді працюють очно й куди підвозять учнів із двох і більше шкіл.

Також кожна обласна військова адміністрація матиме можливість розподілити свої 50 балів між громадами в межах кожного з рівнів ризику. На це в областей буде 5 робочих днів.

Комісія МОН проаналізує всі проекти, починаючи з найпріоритетніших з урахуванням рівнів ризику. Сформований список буде передано уряду для затвердження. Після його ухвалення кошти перерахують до місцевих бюджетів.

Якщо у вас будуть запитання щодо роботи з платформою DREAM, звертайтеся на info@dream-office.org.

У разі виникнення запитань щодо розподілу субвенцій на укриття, автобуси, протипожежний захист, участі в експериментальному проекті з посилення безпеки в школах звертайтеся на гарячу лінію урядового контактного центру: 1545, кнопка «5».