Станом на 31 березня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5924,3 млрд грн, або 151,1 млрд дол. США, зокрема: державний та гарантований державою зовнішній борг — 4239,5 млрд грн (71,6% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 108,1 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1684,73 млрд грн (28,4%), або 43,0 млрд дол. США.

Загалом протягом першого кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на 5,7 млрд дол. США переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Така динаміка простежується і протягом звітного кварталу, і за останні кілька років.

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 53,8%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 27,4%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16,0% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2,8%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро — 33,2%, дол. США — 26,3%, гривнях — 25,9%, СПЗ — 10,8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 3,8%.

Протягом січня — березня 2024 року Міністерство фінансів провело 46 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету. Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики на 31 березня 2024 року становив 138%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривнях, — 207%, доларах США — 97%, євро — 93%, повідомляє Міністерство фінансів.