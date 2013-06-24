Другий рік поспіль вступники до профтехів можуть скористатися всіма перевагами онлайн-вступу, без необхідності подавати паперові заяви безпосередньо в заклади освіти. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБОта подати електронні заяви.

Зверніть увагу, що для вступу до закладів професійної освіти і до закладів вищої/фахової передвищої освіти працюють різні електронні кабінети. Тож кнопку реєстрації кабінету потрібно обирати у відповідному блоці – Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

Для створення кабінету зазначте:

електронну пошту (її адреса буде логіном для входу в кабінет);

пароль (придумайте самостійно та запам’ятайте);

серію та номер документа про освіту;

номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП.

На вказану пошту прийде посилання, за яким треба активувати кабінет впродовж 15 хвилин. Для наступних входів у кабінет використовуйте основну сторінку.

Важливо:

- онлайн-вступ можливий на основі як базової, так і повної загальної середньої освіти (тобто після закінчення 9 чи 11 класів). Документ про освіту повинен міститись у Реєстрі документів про освіту (тобто бути виданим не раніше 1998 року).

- через електронний кабінет можна подати заяви максимум до 5 закладів освіти;

- реєстрація електронного кабінету для вступу до закладів профосвіти не є обов’язковою. За бажанням вступник може подати заяви в паперовій формі безпосередньо в закладі освіти.

Електронні кабінети вступників до профтехів працюють з 25 червня до 31 жовтня. На ранок 28 червня вже зареєстровано 2202 таких кабінети.