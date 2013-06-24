Укрзалізниця вперше з 24 лютого відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області. З 28 квітня розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів №86/234-233/85 Львів — Покровськ — Львів та №80/234-233/79 Київ — Покровськ — Київ.Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий тільки в одну сторону з Покровська до Львова та Києва та на двостороннє приміське сполучення з Дніпром. А з 28 квітня безпересадкові групи вагонів у складів рейсів №86/234-233/85 Львів — Покровськ — Львів та №80/234-233/79 Київ — Покровськ — Київ курсуватимуть за таким розкладом:

відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 12:44;

· відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 05:54.