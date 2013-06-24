Уряд фінансує всі ключові видатки бюджету без затримок та в повному обсязі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він наголосив, що внутрішні ресурси Уряд направляє на фінансування армії. Зокрема, у січні всі податки, сплачені громадянами та бізнесом, спрямовано на фінансування оборони та безпеки нашої країни.

Всі соціальні зобов’язання також виконуються, підкреслив Денис Шмигаль. Так, за його словами, на фінансування пенсій за січень направлено майже 62 млрд грн, а на фінансування субсидій виділено 5 млрд грн.

«З 29 січня запустили субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Це частина програми «Зимова підтримка», яку ініціював Президент України. Переселенці, які витрачають більше 20% своїх доходів на оренду, можуть звернутися за отриманням субсидії», — зазначив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що подати заявку можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України або у ЦНАПі, а також онлайн на сайті ПФУ.