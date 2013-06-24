З 4 грудня 2024 року громадяни, які отримують пенсії чи соціальні виплати через Укрпошту, зокрема на територіях, де ведуться активні бойові дії, зможуть отримати державну допомогу за програмою «Зимова єПідтримка» через Укрпошту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Відсьогодні розпочинаються виплати для понад двох мільйонів українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту. Це насамперед люди старшого віку, люди з інвалідністю, багато з яких проживають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Укрпошта забезпечила комфортні умови для отримання допомоги. Все, що потрібно, — дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Хто може отримати виплату через Укрпошту:

Люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту.

Люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

Люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи.

Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

Люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

«Укрпошта бере на себе важливу місію — доставляти цю допомогу тим, хто найбільше її потребує, навіть у найвіддаленіші села та прифронтові території, де люди більше ніяк, окрім Укрпошти, не можуть отримати державну підтримку, – прокоментував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. – Це означає, що навіть там, де немає банків, інтернету чи мобільного зв’язку, листоноші, пересувні та стаціонарні відділення Укрпошти стануть тією ланкою, яка допоможе людям отримати допомогу без реєстрації через смартфон або додаткові дії».

Щоб отримати допомогу від держави через Укрпошту, жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України. Про нарахування 1000 гривень громадян повідомляють працівники Укрпошти під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

«Готуючи програму допомоги «Зимова єПідтримка», Міністерство соціальної політики у першу чергу керувалося тим, аби забезпечити право кожної людини на отримання цієї виплати. Ключове завдання - не оминути соціально чутливі категорії населення, зокрема, людей з інвалідністю, пенсіонерів, та інші категорії громадян, які не користуються банківськими картками та отримують пенсії чи соціальні виплати саме через Укрпошту.

Цей перелік був ретельно складений та опрацьований. Важливо, щоби кожен громадянин, хоч би в якому віддаленому куточку країни він проживав, відчув, що держава дбає про нього і надасть підтримку у той найзручніший спосіб, який людина обрала для отримання інших свої виплат», - зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як використати кошти

Державну допомогу не можна отримати готівкою. Нараховані 1000 гривень можна витратити на оплату комунальних платежів, здійснення платежів на благодійні організації, на поповнення рахунків операторів мобільного зв’язку, оформлення передплати, придбання друкованих видань, оплату поштових послуг, придбання товарів та ліків, що зазначені в переліку Укрпошти.

Кошти можна використати до 28 лютого 2025 року включно.

Довідково

Програма «Зимова єПідтримка» спрямована на підтримку українців у зимовий період. Кожен учасник програми може отримати 1000 гривень, щоб оплатити комунальні послуги, купити ліки, книги, або задонатити на ЗСУ.

Подати заявку на виплату можна також через застосунок Дія, обравши в меню Сервіси Зимову єПідтримку.

Програма триватиме до 28 лютого 2025 року.

Проект «Зимова єПідтримка» розроблено Міністерством економіки за участі Мінцифри, Мінсоцполітики. Учасниками проєкту є АТ «Укрпошта», технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк та уповноважені банки.