У середу вранці з готелю «Україна», розташованого за адресою Інститутська, 4, в центрі Києва були евакуйовані всі, хто був у будівлі, через анонімний дзвінок на телефон екстрених служб про нібито мінування будівлі.
Як розповіли агентству «Інтерфакс-Україна» в столичному главку поліції, наразі правоохоронці, а також представники інших залучених до перевірки екстрених органів і служб проводять необхідні пошукові заходи в готелі.
Пізніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що дзвінок про нібито майбутній вибух у готелі надійшов о 9.00.
Прибулі на місце фахівці евакуювали з будівлі близько 800 осіб. Наразі триває ретельна перевірка всіх приміщень і прилеглої території.
Цей факт зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.