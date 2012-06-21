Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Новий високоресурсний очисний комбайн, випуск якого розпочав завод «Світло шахтаря», претендує на статус візитівки підприємства. І не безпідставно. Агрегат, який став родзинкою виставки гірничо-шахтного обладнання «CorumExpo 2020», організованої на заводі до Дня шахтаря, привабив фахівців не лише тим, що подібної сучасної техніки нового типу до цього часу не було в Україні, а своїми технічними характеристиками. Новий комбайн призначений для відпрацювання тонких вугільних пластів потужністю від 0,85 до 1,5 метра. Сучасна система управління дозволяє виробляти автоматичне завантаження комбайна, контролює робочі функції і мінімізує простої. Програма візуалізації забезпечує контроль роботи комбайну в режимі реального часу та дає можливість розраховувати добову норму видобутку і проводити детальний аналіз записаних даних.
За словами генерального директора підприємства Олександра Ковальчука, на заводі відпрацьовано стратегію розвитку і колектив збирається ще частіше дивувати гірників новими проєктами та задовольняти їх запити на постачання сучасних машин.
На сьогодні завод «Світло шахтаря» 70 відсотків своєї продукції відправляє на внутрішній ринок та активно співпрацює з зарубіжними замовниками. Зокрема, у першому півріччі великий обсяг продукції заводу було відправлено до Польщі.
Генеральний директор «CorumGroup» Михайло Потапов, під час роботи виставки наголосив, що нинішні здобутки заводу є прикладом взаємодії бізнесу і влади, і що саме завдяки такій співпраці на підприємстві, де наразі працює майже 2000 працівників, вдалося зберегти робочі місця, а кожне збережене робоче місце вдвічі дешевше, ніж новостворене.