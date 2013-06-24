Пріоритетні напрямки роботи у рамках Платформи дій для зеленого відновлення України обговорили на першій зустрічі Координаційного комітету. Серед учасників - представники ЮНЕП, ЄЕК ООН та ОЕСР, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Євгеній Федоренко, перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболєв, передає пресцентр Урядовий портал.

“Створення Платформи - українсько-німецька ініціатива. Вперше ідея організації цього міжнародного майданчика прозвучала від Федерального міністра екології, захисту довкілля, ядерної безпеки та захисту споживачів Німеччини Штеффі Лемке ще в жовтні 2023 року під час конференції “United for Justice. United for Nature”. У червні 2024-го на Конференції відновлення України в Берліні роботу Платформи запустили. Профільне Федеральне міністерство Німеччини заявило про фінансову підтримку платформи у сумі 5 мільйонів євро”, - розповів Євгеній Федоренко.

Платформа дій для зеленого відновлення України - майданчик, де українські та міжнародні партнери акумулюватимуть знання та досвід, найкращі практики, а також фінансові інструменти задля зеленого розвитку нашої країни. Платформа сприятиме, а не дублюватиме існуючі міжнародні зусилля та механізми підтримки України. Вона працюватиме над комплексним планом розвитку держави з урахуванням питань, які не охоплені існуючими міжнародними домовленостями та інструментами.

У рамках першої зустрічі Координаційного комітету обговорили структуру Матриці активностей у рамках Платформи. Матриця - це той документ, який стане дорожньою картою спільної роботи. До неї будуть включені заходи за напрямами: кроссекторальні питання; фінансові інструменти; адміністративна спроможність; секторальні питання (управління відходами, хімічна безпека, вода, повітря, біорізноманіття, грунти тощо); інвестиційні кейси; збір даних та оцінка.

“Плануємо, що вже у вересні ЮНЕП, ЄЕК ООН та ОЕСР, як імплементуючі організації, за участі Координаційного комітету погодять напрямки роботи Платформи до кінця року. Також восени очікуємо на проведення Першої зустрічі стейкхолдерів – для обміну думками, презентації пріоритетів Платформи та їх обговорення. Напрацювання підходів відновлення України також сприятиме підготовці якісних переговорних позицій для вступу України до ЄС”, - зазначив Євгеній Федоренко.