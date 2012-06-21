Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Це складно уявити, проте з нового року на Полтавщині, де найбільше в Україні сіл і хуторів, припинить роботу дротове радіомовлення. Так вирішив надавач послуг — товариство «Укртелеком». Начебто, дротове радіо стало непопулярним. Тепер бабусі й дідусі інформацію отримуватимуть із гаджетів, телевізорів і комп’ютерів, у кого вони є. А також за умови, що в усіх селах буде інтернет. Покищо він є не скрізь. Та й далеко не всі селяни вміють користуватися комп’ютерами. А телебачення у сільській місцевості також не завжди відповідає критеріям якості.

Проте нічого не вдієш, така дійсність. Наприкінці минулого року згідно з офіційними даними, на Полтавщині функціонувало близько 23 тисяч радіоточок, а з 1 січня 2021 року радіо на стіні можна буде побачити тільки у квартирах жителів Полтави. Для них, покищо, зробили виключення.

І все таки, не віриться, що дротове радіо перестали слухати. Для багатьох літніх людей радіоточка на стіні була й нянькою, і джерелом розваг та найсвіжішої інформації. За яку, до того ж, не треба було багато платити.