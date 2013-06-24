А ще зареєстрували понад 12,5 тис заяв на матеріальну допомогу від держави.
«З початком повномасштабного вторгнення у ЦНАПах додалась нова категорія адмінпослуг - сервіси для переселенців. Адміністратори завжди готові підказати, проконсультувати, прийняти заяву або допомогти оформити виплати», – зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.
Загалом у 2023-му до ЦНАПів Дніпропетровщини звернулись понад 29 тисяч переселенців. Більшість, аби зареєструватися та отримати довідку ВПО. А ще оформити матеріальну допомогу на проживання. Такі послуги надають у 72 ЦНАПах регіону.