З початку 2024 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 119 громадянам, з них – 44 жінки, 65 чоловіків та 10 дітей (5 хлопців і 5 дівчат). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно зі статистикою:

13 людей постраждали від сексуальної експлуатації;

8 – трудової експлуатації;

7 – втягнення у жебрацтво;

3 – втягнення осіб у злочинну діяльність;

1 – продаж дитини,

17 – використання у збройних конфліктах

70 – інші види.

Водночас – за видами торгівлі людьми – 72 особи постраждали від внутрішньої торгівлі, 45 – від торгівлі людьми в інших країнах та ще 2 – інші види.

Сьогодні, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН, Міністерство соціальної політики України нагадує, що постраждати від цього злочину може будь-хто, не дивлячись на вік, соціального статусу та рівня освіти.

Важливо відразу відрізняти ознаки торгівлі людьми:

забрали паспорт або інші документи;

позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;

пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;

погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;

за допомогою фізичного чи психологічного насильства примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;

примушували відпрацьовувати вигадані борги;

працю людини використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;

людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу;

примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;

попри волю людини примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті та ін. схожі дії.

Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо.

Важливо знати, що робити у ситуації, коли ви чи ваші близькі у небезпеці.

Перш за все, звертатися на урядову «гарячу» лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47.

Також допомогу можна отримати за наступними номерами: