З початку 2024 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 119 громадянам, з них – 44 жінки, 65 чоловіків та 10 дітей (5 хлопців і 5 дівчат). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно зі статистикою: 

  • 13 людей постраждали від сексуальної експлуатації;
  • 8 – трудової експлуатації; 
  • 7 – втягнення у жебрацтво;
  • 3 – втягнення осіб у злочинну діяльність; 
  • 1 – продаж дитини, 
  • 17 – використання у збройних конфліктах 
  • 70 – інші види. 

Водночас – за видами торгівлі людьми – 72 особи постраждали від внутрішньої торгівлі, 45 – від торгівлі людьми в інших країнах та ще 2 – інші види.

Сьогодні, 30 липня, у Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН, Міністерство соціальної політики України нагадує, що постраждати від цього злочину може будь-хто, не дивлячись на вік, соціального статусу та рівня освіти. 

Важливо відразу відрізняти ознаки торгівлі людьми: 

  • забрали паспорт або інші документи;
  • позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним;
  • пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей;
  • погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск;
  • за допомогою фізичного чи психологічного насильства примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися;
  • примушували відпрацьовувати вигадані борги;
  • працю людини використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати;
  • людина не мала можливості за власним бажанням кинути роботу;
  • примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли;
  • попри волю людини примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність або використовували у збройному конфлікті та ін. схожі дії.

Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, будь-яка людина, незалежно від статі, віку, соціального статусу, рівня освіти тощо.

Важливо знати, що робити у ситуації, коли ви чи ваші близькі у небезпеці. 

Перш за все, звертатися на урядову «гарячу» лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47.

Також допомогу можна отримати за наступними номерами: 

  • 0 800 500 202 / 102  «гаряча лінія» Національної поліції України
  • 0 800 213 103 контакт-центр системи безоплатної правової допомоги
  • 527 «гаряча лінія» з протидії експлуатації
  • 0 800 500 335 або на короткий номер 116 123 «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації
  • 0 800 500 225 або на короткий номер 116 111 національна дитяча «гаряча лінія»

 