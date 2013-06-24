За перший квартал 2024 року філія «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» зекономила майже 554 тис. грн на технічному обслуговуванні переносних вогнегасників. Це стало можливим завдяки отриманню товариством ліцензії ДСНС України на виконання зазначених робіт. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

За словами директора виконавчого філії «Відомча воєнізована охорона» Володимира Александрова, тепер для підтримки працездатності вогнегасників компанія має змогу обслуговувати їх власними силами, не залучаючи сторонні компанії. Це дуже важливо, адже впродовж року такій великій компанії, як Укрзалізниця, необхідно забезпечити своєчасне технічне обслуговування близько 97 тис. таких засобів пожежогасіння.

«Після отримання ліцензії наша філія відновила діяльність центру технічного обслуговування та перезарядки переносних вогнегасників. З лютого тут оглянуто та відновлено працездатність майже 4 тис. порошкових та вуглекислотних вогнегасників. За рахунок проведення цих робіт на власних потужностях економія склала 553,7 тис. грн», – зазначив Володимир Александров. Він також повідомив, що виробничі потужності центру розраховані на обслуговування 40 тис. засобів пожежогасіння, а впродовж 2024 року підрозділ планує технічне обслуговування ще понад 37 тис. переносних вогнегасників різних типів.

Нагадаємо, що філія «Відомча воєнізована охорона» АТ «Укрзалізниця» здійснює, зокрема пожежно-профілактичні заходи та контроль за виконанням вимог пожежної безпеки на залізничному транспорті, бере участь у ліквідації пожеж на об’єктах залізничного транспорту та в рухомому складі, здійснює технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння та пожежної техніки.