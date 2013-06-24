З початку 2025 року 194 агрогосподарства отримали більше 1 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 117 господарств профінансовано на 318,7 млн гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Одеська – 44,7 млн грн для 8 господарств;

Кіровоградська – 41,5 млн грн для 15;

Київська – 33,3 млн грн для 11;

Харківська – 31,7 млн грн для 7;

Волинська – 23,8 млн грн для 7;

Полтавська – 23,4 млн грн для 5;

Дніпропетровська – 18,3 млн грн для 7;

Тернопільська – 16,8 млн грн для 8.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Черкаська – 270,5 млн грн виділено для 11 підприємств;

Львівська – 190 млн грн для 16;

Одеська – 97,2 млн грн для 24;

Дніпропетровська – 87,9 млн грн для 11;

Полтавська – 58,1 млн грн для 9;

Київська – 57,6 млн грн для 16;

Вінницька – 55,6 млн грн для 15;

Кіровоградська – 53,9 млн грн для 23;

Протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9»– 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

Довідково

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.