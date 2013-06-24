Протягом січня поточного року працівники Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області надали населенню 4 212 адміністративних послуг з питань ведення Державного земельного кадастру, з яких 2 167 надано платній основі, що наповнило бюджети органів місцевого самоврядування Миколаївщини на суму 284 329 гривень. Зокрема, надано 1 808 відомостей з Державного земельного кадастру та здійснено 359 виправлень у відомостях Державного земельного кадастру. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Безоплатно за цей період фахівці надали 2 045 адміністративних послуг, серед яких найбільш запитуваними є адмінпослуги щодо державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру (1 499), щодо виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (141) та щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу (384). Крім того внесено 14 відомостей до Державного земельного кадастру про землі в межах АТО та 4 відомості про нормативну грошову оцінку населених пунктів.

Також за цей період працівники землевпорядної служби Миколаївщини зареєстрували 87 земельних ділянок, правовстановлюючі документи на які видані до 01.01.2013.