Працівники Головного управління Держгеокадастру у Львівській області продовжують роботу з перетворення матеріалів Державного фонду із землеустрою та оцінки земель в електронну форму. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом з червня 2022 року фахівці оцифрували понад 247 тис. таких матеріалів, з яких майже 89 тис. оцифровано протягом минулого року та понад 7 тис. з початку 2025 року.

Перетворення усіх матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний вигляд забезпечить оперативний та швидкий пошук; зниження корупційних ризиків; введення оперативного моніторингу використання та надходження документації із землеустрою до Державного фонду.

Довідково

Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель формується на основі збору, обробки, обліку матеріалів, отриманих в результаті здійснення землеустрою. Положення про Державний фонд документації із землеустрою затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553. Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного фонду документації із землеустрою з дотриманням вимог законів України «Про землеустрій», «Про доступ до публічної інформації», інших законів України і Положення про Державний фонд документації із землеустрою.