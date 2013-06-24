Оголошення про завершення пандемії COVID-19 не означає, що ми маємо забути про вакцинацію.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, передає Укрінформ.

«ВООЗ у п'ятницю, 5 травня, вийшла із заявою, що COVID-19 вже не є небезпекою, але ми маємо розуміти, що він нікуди не подівся, люди продовжують хворіти в усьому світі. З початку пандемії понад 112 тисяч українців померли саме від COVID-19, і не можна говорити, що ми з п'ятниці повинні забути про ковід. Вакцинація є ефективним засобом убезпечення від інфікування вірусом SARS-CoV-2», - сказав Дубров.

Заступник міністра нагадав, що в Україні рішенням уряду карантин триває до 30 червня, надалі це рішення переглянуть.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, станом на 1 січня 2023 року жителі України отримали 34 939 868 доз вакцини проти COVID-19. ВООЗ рекомендує Україні збільшити рівень охоплення первинною серією вакцинації людей літнього віку, людей з ослабленим імунітетом і осіб із супутніми захворюваннями незалежно від віку. Також ВООЗ рекомендує вакцинувати проти ковіду групи ризику кожні 6–12 місяців.