З початку повномасштабного вторгнення Національна поліція зафіксувала звернення про зникнення 4242 дітей. Як передає Урядовий портал, про це вчора повідомила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

«Станом на 1 серпня 2022 року до органів Національної поліції за період війни надійшли звернення про безвісне зникнення 4242 дітей. Вже 4039 дітей розшукали і це становить 95,2 % від загальної кількості», - сказала Катерина Павліченко.

Найбільше звернень про зниклих безвісти дітей надходили з Донецької, Харківської та Херсонської областей. З часу запровадження на території України воєнного стану в активному розшуку перебуває 203 дитини.

Окрім того, заступник Міністра повідомила, що від сьогодні в Україні запрацював державний портал розшуку дітей під назвою - «Діти війни». Інформаційна платформа допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до росії.

«Портал спрощує механізм подачі повідомлення для родичів та небайдужих громадян, а також пришвидшує процес реєстрації та розгляду кожної заяви. На порталі «Діти війни» кожен громадянин, якому стало відомо про злочин проти дітей, може повідомити про це. Усі звернення одразу надходитимуть до Нацполіції для реєстрації та негайного реагування», - зазначила заступник Міністра внутрішніх справ,

Україна ніколи раніше не стикалася з подібною загрозою життю і свободам дитини. Тому зараз, як ніколи, важливо отримувати про них інформацію максимально вичерпно й оперативно, щоб фіксувати, розслідувати злочини і рятувати тих, кого ще можна встигнути врятувати.