З початку року сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Більш ніж 156,6 тис. га вже повернули аграріям у господарське використання. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Наші сапери взяли дуже добрий темп. Наприклад, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60 відсотків сільгоспугідь, які ми запланували обстежити цього року. Загалом в Україні з початку року повернули в господарську експлуатацію більш ніж 156,6 тисячі гектарів земель. Завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати в поля, засівати угіддя, збирати врожай. А це робочі місця, такі потрібні зараз державі податки, це хліб, спечений із харківської пшениці, чи кавуни з херсонських полів», — сказала Юлія Свириденко.

За даними обласних військових адміністрацій, планове обстеження сільгоспземель відбувалося у восьми регіонах країни. З початку року найбільше земель обстежено в: Херсонській області — 146,3 тис. га (у червні — 17,76 тис. га); Харківській — 11,3 тис. га (у червні — 4,55 тис. га); Миколаївській області — 8,3 тис. га (у червні — 1,67 тис. га).

«Минулий рік ми починали, не маючи жодної машини для розмінування. На початок 2024-го їх уже було 30. У червні — 82 машини для розмінування. Ми й надалі збільшуватимемо їх кількість, адже маємо приклади локалізації виробництва іноземних зразків, вітчизняні розробки, які після сертифікації запустимо в серійне виробництво. Щодо іншої техніки та обладнання для розмінування, то вже сьогодні оператори купують техніку українського виробництва», — зазначила Юлія Свириденко.

З початку року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності зросла більш ніж у півтора раза: на сьогодні сертифіковано 43 оператори. Ще 52 перебувають у процесі сертифікації, повідомляє Міністерство економіки.