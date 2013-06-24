218 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в школах та дитячих садках України приведено до належного стану протягом перших п’яти місяців 2024 року. Загальна вартість цих робіт склала більше 220 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Більшість укриттів України - близько 80%, розташовані в школах. Їх приведення до належного стану є одним з пріоритетів Мінстратегпрому. Адже йдеться не тільки про безпеку дітей, а про створення умов для повноцінного навчання й творчої та наукової діяльності - навіть під час повітряних тривог.

“Питання безпеки дітей — пріоритет. Кількість укриттів у школах збільшується щодня, завдяки і проведеним ремонтам, і новому будівництву. Зараз укриття в закладах освіти — це сучасні безпечні простори, облаштовані компʼютерами, проекторами і всім необхідним для того, щоб діти могли отримувати якісну освіту. В майбутньому такі укриття можуть використовуватися і для інших потреб школи. Це вже відбувається й зараз, бо в деяких шкільних сховищах організовано спортивні секції, позашкільне навчання і гуртки”, - сказав заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

Загалом протягом 2024 року в Україні заплановані роботи у 1295 закладах освіти. На це передбачено майже 7,2 мільярда гривень. Це і державні субвенції, і місцеві бюджети, і кошти громад.

Нагадаємо, 27 червня Уряд доручив Міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишіну контролювати та координувати приведення укриттів України до належного стану. Відтоді Мінстратегпром здійснює координацію цього процесу.

Станом на зараз, в Україні 7 275 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту приведено до належного стану, з них 447 — протягом 2024-го.