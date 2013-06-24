Від початку 2024 року українські підприємці отримали 13 394 пільгових кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 50,8 млрд гривень. Дві третини від цієї суми приходиться на сектори сільського господарства та переробної промисловості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Протягом минулого тижня підприємці взяли ще 275 таких кредитів на суму 717 млн гривень. Загалом же від початку дії програми (у лютому 2020 року) було видано 92,4 тисячі кредитів на суму 317,7 млрд гривень.

«Для нас вкрай важливо, що все активніше зростає частка переробних підприємств, які беруть кредити в рамках програми, адже це важлива складова нашої політики “Зроблено в Україні” для підтримки українських виробників. Уряд поступово модернізує державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», щоб державна підтримка спрямовувалась на інвестиційне кредитування та підвищення енергетичної стійкості підприємств та населення. Нещодавно ми розширили програму на відновлення енергетичних спроможностей бізнесу. Українські банки вже почали видавати перші кредити на придбання та встановлення українськими виробниками сонячної електростанції та когенераційних установок.

Також цього тижня до програми «Доступні кредити 5-7-9%» змогли долучитись об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК). Вони отримали можливість залучати кошти по пільговій ставці для купівлі та встановлення генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установок зберігання електричної енергії та допоміжного обладнання», - зазначила Перший Віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

З початку 2024 року підприємці отримали доступні кредити за такими цілями:

16,4 млрд грн - кредити на поповнення обігових коштів;

11,6 млрд грн - кредити бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

10,6 млрд грн - кредити на розвиток переробних підприємств;

9,4 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проєктів.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків.