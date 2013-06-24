Від початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 45 млн грн у рамках компенсаційної програми за працевлаштування 3 300 внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Понад 2 тисячі роботодавців від початку цього року отримали від Уряду компенсацію за працевлаштування 3 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Більше сотні з них – люди з інвалідністю. Загалом підприємцям вже перераховано 45 млн грн. Завдяки фінансовому стимулюванню роботодавців за цією програмою, ми допомагаємо внутрішнім переселенцям швидше знайти роботу та адаптуватись на новому місці, мати можливість забезпечувати себе й свою родину. Цього року ми збільшили тривалість виплати компенсації для роботодавців до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю – до 6 місяців», - повідомила Юлія Свириденко.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, яка отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, складає зараз 8 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через Портал Діяабо в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

Нагадаємо, Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 1.04.2024 – 8 000 грн) впродовж 3 місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю – впродовж 6 місяців.