Роль БпЛА та роботизованих систем на полі бою нині стрімко зростає. Безпілотники виконують широкий спектр завдань — від розвідки та дистанційного мінування до коригування вогню і завдання ударів по цілях. Важко переоцінити роль роботизованих систем у контексті ведення вогню без наражання на небезпеку наших військових, виконання завдання логістики переднього краю, евакуації поранених, мінування / розмінування.

«Наше завдання — надати воїнам якнайбільше сучасних інструментів війни. Ми спостерігаємо, як сучасні технології змінюють архітектуру бойових дій. На полі бою з’явилося багато нових засобів ураження, нової тактики застосування військ. Тому виробництво БпЛА, систем РЕБ, розвідки, наземних роботизованих систем різного призначення та іншої інноваційної зброї — серед пріоритетних завдань. Ініціатива на полі бою за тими, хто вкладає в інноваційні розробки та масштабує їх, хто матиме більше сучасних дронів і роботизованих систем, влучнішу й далекобійнішу зброю», — наголосив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що вітчизняний ОПК нарощує обсяги виробництва багатьох зразків озброєння і техніки. Помітно набирає обертів і кластер виробництва безпілотних авіаційних комплексів. За словами генерал-лейтенанта, вітчизняні виробники істотно наростили обсяги виробництва, особливо FPV-дронів, постійно потрібних нашим військовим.Якщо торік оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації загалом майже 60 безпілотних авіаційних комплексів різного призначення — ударних, розвідувальних тощо, то за п’ять місяців цього року код НАТО отримали та допущені до експлуатації вже понад 40 зразків. Більша частина — FPV-дрони. Усі кодифіковані цього року безпілотники — українського виробництва.

Збільшується й частка наземних роботизованих систем і дистаційно керованих бойових модулів вітчизняного виробництва, які отримали кодифікацію в оборонному відомстві. Торік Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації майже півтора десятка наземних роботів українського та іноземного виробництва. А за п’ять місяців цього року кодифікувало загалом вже понад два десятки зразків. Торік і цього року частка продукції українського виробництва в сегменті наземних роботизованих систем і дистанційно керованих бойових модулів домінує.

Джерело: Міністерство оборони