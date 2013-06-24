Найбільше серед усиновлених – хлопців і дівчаток від 3 до 5 років.

«Усиновити можна дитину-сироту або позбавлену батьківського піклування. Віком від 2 місяців до 18 років. Стати потенційними мамою і татом дозволяють людям від 21 року. При цьому старшим за дитину не менш ніж на 15 років», – зазначила заступник начальника відділу Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Анна Козловська.

Цьогоріч усиновили дітей у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді, Дніпровському та Новомосковському районах.

Анна Козловська додала: ще понад 130 мешканців готуються стати батьками. Вони вже пройшли відповідне навчання.

Бажаючим усиновити дитину слід звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання. Написати заяву та надати пакет документів. Зробити це можна й через портал «Дія». Там же – записатися на онлайн-консультацію і дізнатися усі нюанси.