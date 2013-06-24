У січні-березні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 112,7 млрд грн, зокрема у березні – 37,4 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ці кошти було спрямовано:

66,0 млрд грн, із них у березні – 23,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

21,5 млрд грн, із них у березні – 4,4 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

3,6 млрд грн, із них у березні – 1,4 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей;

15,1 млрд грн із них у березні – 5,6 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;

5,9 млрд грн із них у березні – 2,1 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;

0,6 млрд грн із них у березні – 0,4 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«На сьогодні Уряд України тісно співпрацює зі Світовим банком для забезпечення вчасного фінансування соціальних виплат. У рамках реалізації проектів Світового банку «PEACE in Ukraine» та «INSPIRE» забезпечується виплата переважної кількості соціальних допомог найуразливішим категоріям населення, зокрема сім’ям з дітьми, малозабезпеченим особам, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, внутрішньо переміщеним особам тощо. За підтримки Світового банку продовжуємо працювати надалі над зміною підходів щодо соціальної підтримки з урахуванням сучасних викликів», – прокоментував заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.