У січні – квітні 2024 року із держбюджету на соціальні виплати було спрямовано 151,2 млрд грн, зокрема у квітні – 38,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Ці кошти було спрямовано:
- 90,4 млрд грн, із них у квітні – 24,4 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 26,8 млрд грн, із них у квітні – 5,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 5,1 млрд грн, із них у квітні – 1,5 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей;
- 20,1 млрд грн, із них у квітні – 5 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 7,8 млрд грн, із них у квітні – 2 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;
- 1 млрд грн, із них у квітні – 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
«За перші чотири місяці цього року соціальні видатки профінансовано в сумі 151,2 млрд грн, або 16 % суми видатків загального фонду держбюджету. Найбільше коштів спрямовано на виплату пенсій – 90,4 млрд грн, або 9,6 % загального фонду держбюджету. Всі виплати здійснено вчасно та у повному обсязі. Продовжуємо робити все необхідне, щоб соціальні послуги були прозорими, доступними й адресованими саме тим людям, які найбільше їх потребують», – прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.