У січні-травні 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 187,2 млрд грн, зокрема у травні – 36,0 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Ці кошти було спрямовано:
- 113,9 млрд грн, із них у травні ‒ 23,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 32,7 млрд грн, із них у травні – 5,9 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 6,4 млрд грн, із них у травні – 1,3 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей;
- 23,0 млрд грн, із них у травні – 2,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 9,8 млрд грн, із них у травні – 2 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї;
- 1,4 млрд грн, із них у травні – 0,4 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
«Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли у 1,5 раза, а кількість отримувачів зросла на 40%: з 3,6 млн осіб до майже 5 млн осіб. Основна причина – вимушене залишення своїх домівок та створені війною умови, коли люди втрачають доходи, заробітки, роботу тощо. Незважаючи на всі перешкоди, на сьогодні у нас нема заборгованості із соціальних виплат, вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби. Вдячні нашим міжнародним партнерам, які продовжують бути ключовим джерелом фінансування соціальних видатків», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.