З початку року урядові та неурядові оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко. Такі дані обласних військових адміністрацій.

«У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тисяч га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тисяч га. З них 108 тисяч га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації. Темпи обстеження перевищують торішні. Якщо 2023 року в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тисяч га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середні цифри 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Та з огляду на масштаб потенційного забруднення територій працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у протимінній діяльності», — зазначила Юлія Свириденко.

Як підкреслила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки, пріоритет уряду у цій галузі — розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

«Це не лише внесок у гуманітарне розмінування, а й розвиток економіки, адже виробництво техніки в Україні — це робочі місця і податки до державного бюджету, завдяки яким ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони. Саме розвиток вітчизняного виробництва — ключова складова політики «Зроблено в Україні» й беззаперечний пріоритет уряду», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки, прискоренню очищення сільгоспземель сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року, нагадала Юлія Свириденко, на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, передбачено 3 мільярди гривень.

Джерело: Міністерство економіки