Протягом лютого саперні підрозділи ДСНС, ДССТ та неурядових операторів обстежили понад 32 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення. Усього з початку року обстежено 53,7 тис. га земель. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко з посиланням на дані ОВА. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Лютий – найкоротший місяць року. Але це не завадило нашим саперам обстежити майже в півтора рази більші площі земель сільгосппризначення, аніж в січні. Деякою мірою цьому сприяла погода, але здебільшого – це результат спільних зусиль з посилення спроможностей підрозділів та з організації роботи. У підсумку понад 53,7 тисячі обстежених земель за два місяці – вагомий внесок саперів до початку нового аграрного сезону», – сказала Юлія Свириденко.

Найбільші площі земель сільгосппризначення за два місяці року обстежені в Херсонській області – 49,8 тис. га. На Миколаївщині обстежено 2,2 тис. га, Харківщині – 1,3 тис. га. Також були обстежені землі в Дніпропетровській, Київській областях тощо.

Як зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України, Уряд надалі працює над питаннями посилення спроможностей операторів, орієнтуючись насамперед на оснащення підрозділів технікою та спорядженням вітчизняного виробництва. Також на порядку денному оптимізація та ефективна організація процесів протимінної діяльності.

«Нещодавно ми підписали угоду з технологічною компанією Palantir. Передові технології в галузі аналізу big data та ШІ допоможуть нам краще організувати процеси у сфері протимінної діяльності. Минулого тижня спільно з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування провели воркшоп з розробки операційного плану до Національної стратегії протимінної діяльності. До роботи були запрошені наші міжнародні партнери, дотичні українські державні органи, оператори. Тож спільно продовжуємо працювати на пришвидшення очищення території України», – сказала Юлія Свириденко.