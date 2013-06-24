З початку 2025 року за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали 516 пільгових кредитів на загальну суму 2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 318 кредитів на 0,97 млрд гривень. Зокрема, за минулий тиждень уповноважені банки Програми видали 83 кредити на понад 0,5 млрд грн, з яких 39 кредитів видали держбанки на близько 0,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні у межах «5-7-9%» видано 69 404 пільгові кредити на 272,4 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 51 433 кредити на 136,6 млрд грн). З них станом на 13 січня поточного року:

- 32,49 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 69,19 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 31,1 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,67 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,47 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 25,98 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 104 226 кредитних договорів на 362 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 71 909 договорів на 163,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.