З них понад 5,4 тисячі ID-карток і 9,3 тиячі документів для виїзду за кордон.

«На Дніпропетровщині біометричні паспорти можна замовити у 34 офісах ЦНАП. Це одна з найпопулярніших та актуальних зараз послуг. Зокрема, серед переселенців. Часто люди виїжджають із зони бойових дій навіть без речей. Тож звертаються, аби відновити документи», – зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Він додав, що в центрах наданнях адмінпослуг працює зручний сервіс. За однією заявою можна отримати як внутрішню ID-картку, так і закордонний паспорт.

У 2023-му ЦНАПи Тернівської, Широківської, Петропавлівської, Покровської, Юр’ївської громад отримали сучасні паспортні станції. Обладнання – від Програми ООН із відновлення та розбудови миру. На ньому випускатимуть біометричні паспорти.

Нині станції підключають до єдиного демографічного реєстру та спеціальних каналів зв’язку, навчають адміністраторів. Перші паспорти планують випускати вже у червні.