Український експорт товарів в грошовому еквіваленті вже перевищив показники 2023 року. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік. Станом на 17 листопада Україна експортувала товарів на $36,3 млрд. За підсумками минулого року цей показник становив $36,2 млрд», – зазначила Юлія Свириденко.

Такі результати стали можливими завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі «Українського морського коридору», та відновленню вітчизняного виробництва, яке активно триває.

Найбільше з 1 січня по 17 листопада 2024 року Україна експортувала:

Олія соняшникова, сафлорова або бавовняна — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);

Кукурудза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);

Пшениця і суміш пшениці та жита — на $3,4 млрд (19,0 млн тонн);

Руда та концентрати залізні — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);

Насіння ріпаку або кользи — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);

Проводи ізольовані, кабелі — на $1,1 млрд (60,5 тис. тонн);

Соєві боби, подрібнені або неподрібнені — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

Нагадаємо, що за підсумками 10 місяців 2024 року український експорт перевищив показникиминулого за фізичним обсягом. За попередніми даними, з 1 січня по 31 жовтня 2024 року було експортовано понад 110 млн тонн товарів. За підсумками 2023 року фізичний обсяг експорту склав понад 100 млн тонн.