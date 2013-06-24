24 червня 2024 року у Міністерстві молоді та спорту України провели пресконференцію на тему «Воєнні злочини росії та втрати українського спорту». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли: Матвій Бідний – т. в. о. Міністра молоді та спорту, Олексій Хоменко – перший заступник Генерального прокурора, Олександр Крикун – віцепрезидент Національного олімпійського комітету України.

Очільник Мінмолодьспорту повідомив, що з початку війни росіяни вбили 479 українських спортсменів та тренерів, серед яких були чемпіони світу, Європи та учасники Олімпійських ігор. Багато атлетів отримали інвалідність.

«Кожен вбитий росією спортсмен – це трагедія для всієї спортивної родини. Ці злочини є не тільки ударом по нашому спорту, але й спробою агресора завдати удару по нашій національній ідентичності», – наголосив Матвій Бідний.