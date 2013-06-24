За понад 7 місяців війни росія пошкодила 920 об'єктів медичної інфраструктури України та ще 144 зруйнувала повністю. З них вже вдалося відновити 85 медзакладів та ще 209 перебувають на стадії відбудови. Такі цифри заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський повідомив в ефірі Національного телемарафону. За його словами, росія, порушуючи всі можливі конвенції, цілеспрямовано влучає в лікарні та амбулаторії, аби завдати максимальних втрат медичній системі. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Однак Україні вже вдалося відновити більшість медичних закладів на деокупованих територіях, які в результаті ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень – вибиті вікна, знищено покрівлю, пошкоджено фасад тощо.

«Спільно з обласними військовими адміністраціями визначено об'єкти, які мають бути відновлені в першу чергу. Зокрема, робиться акцент на завершення першочергових робіт в рамках підготовки до опалювального періоду. Україна розраховує на значні кошти від міжнародних партнерів, які дозволяють одночасно модернізувати велику кількість закладів», – зазначив Богдан Боруховський.

Він також додав, що всі медичні заклади відбудовуватимуться відповідно до кращих міжнародних стандартів.

«Зараз вже розроблені нові Державні будівельні норми, які будуть ухвалені незабаром, аби відновлення кожної великої лікарні чи маленької амбулаторії відбувалося за кращими європейськими стандартами», – додав заступник міністра.

Відбудова медичних закладів, зруйнованих окупантами вже оцінюється у понад мільярд євро. Йдеться про відновлення лікарень до стану, в якому вони перебували до війни. Відбудова ж із повною модернізацією закладів до кращих світових стандартів вартуватиме значно більше.

Медична інфраструктура відбудовуватиметься з урахуванням нового етапу медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень, які будуть поділені на надкластерні, кластерні та загальні медичні заклади.

Нагадаємо, Європа долучатиметься до відновлення зруйнованих лікарень в Україні.