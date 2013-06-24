Вчора, на Великдень, завершився черговий великий обмін полоненими. З полону вдалося визволити 92 воїни Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, 3 прикордонників, 2 військовослужбовців ВМС та 2 представників Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє Урядовий портал.
Обмін відбувся спільними зусиллями Офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ та Мінреінтеграції.
Національне інформаційне бюро традиційно забезпечило звільнених оборонців пакунками з речами першої необхідності: одягом, взуттям, засобами гігієни та смартфоном.
У Воскресіння Христове звільнені захисники також отримали традиційні пасочки й крашанки.