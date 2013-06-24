На сесії Полтавської міської ради ухвалили програму розвитку житлово-комунального господарства на 2023 рік. Серед інших витрат 10 мільйонів гривень заклали на поточний ремонт ліфтів. Їх мають відремонтувати майже за 40 адресами. У середньому на поточний ремонт одного ліфта витратять трохи більш як 250 тисяч гривень. Капітальний ремонт механізму із заміною кабіни коштує приблизно мільйон гривень. В управлінні ЖКГ повідомили, що цей список неповний і на наступну сесію в нього внесуть ще 14 ліфтів, які потребують поточного ремонту.