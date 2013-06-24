Україна станом на 2 жовтня повернула з російського полону 808 людей в межах 24 обмінів.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Станом на 2 жовтня вже проведено 24 обміни полоненими, 808 осіб повернуто з полону», – зазначила Маляр.

Вона нагадала, що на початку повномасштабного російськоговторгнення постановою Кабінету Міністрів був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який працює на базі Головного управління розвідки Міністерства оборони, та об’єднує в собі понад десять державних установ та організацій.

У цьому контексті заступниця міністра оборони підкреслила, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими.

Вона опублікувала контактні дані штабу, де родичі військовополонених та безвісти зниклих можуть отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

Адреса приймальні – місто Київ, вулиця Спаська 37. Консультаційна лінія: +38 (095) 412 74 24, понеділок-п’ятниця 10:00 – 16:00. Запис на прийом: +38 (044) 425 12 09 понеділок-п’ятниця 09:00 – 17:00.

За її словами, наразі штабом проведено 380 особистих прийомів людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном. Окрім того, штабом опрацьовано понад шість тисяч запитів про статус особи. Маляр уточнила, що це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців.