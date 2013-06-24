Виробник професійної косметики з Німеччини Wella Company після 28 років роботи припиняє виробництво та продаж продукції в росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Коммерсант» з посиланням на повідомлення компанії, яке є у розпорядженні видання.

У зверненні йдеться, що Wella більше не виробляє і не продає продукцію під власними брендами в росії, а права власності на бізнесбудуть передані місцевій команді топменеджерів.

Опитані «Коммерсантом» експерти вважають те, що компанія йде, критичним для індустрії. Наприклад, за їх оцінками, на засоби для фарбування волосся Wella припадало до 40% місцевого ринку. При цьому майже вся продукція Wella постачалася з-за кордону, за винятком бренду Londa.

Джерело видання в галузі вважає, що частку ринку Wella може зайняти російська компанія Estel.

За підрахунками Єльської школи менеджменту на кінець травня, з початку повномасштабної війни в Україні про звільнення з росії або обмеження діяльності в країні оголосили близько 1000 іноземних компаній.

24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл.

Після початку війни росію було піддано масштабним санкціям з боку світової спільноти.