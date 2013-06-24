В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірусну інфекцію. Так, за липень на COVID-19 захворіли 11 389 осіб, 2 672 з них пройшли стаціонарне лікування у медзакладі. При цьому українці мають можливість залишатися вдома за наявності симптомів, щоб убезпечити себе під час хвороби і не наражати на небезпеку навколишніх. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Для цього потрібно звернутися до лікаря для експертизи тимчасової непрацездатності дистанційно. Беручи до уваги симптоми, лікар може відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність (лікарняний) на період до пʼяти календарних днів. За потреби, дистанційно можна отримати 1 електронний рецепт.

Які кроки потрібно зробити для оформлення МВТН без особистого прийому у лікаря?

У разі наявності симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, грипу або гострої респіраторної інфекції зверніться до лікаря дистанційно за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку. На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя. Ви отримаєте смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності (МВТН) від електронної системи охорони здоровʼя. МВТН автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Тепер чекайте смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це значить, що все оформлено успішно. Повідомте роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Через сім днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

Звертаємо вашу увагу, що доцільність візиту завжди визначає сам лікар, тому дослухайтесь передусім до його рекомендацій. Якщо вам необхідно продовжити МВТН на період понад пʼять календарних днів – ви маєте обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.