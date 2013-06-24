Під час Форуму ментального здоров’я «Стійкість людини — стійкість системи» міністр соціальної політики Оксана Жолнович поділилася підсумками першого року роботи Центрів життєстійкості. Флагманський проєкт міністерства, який реалізують у межах Все української програми ментального здоров’я «Ти як?», активно розвивається. Протягом листопада до нього долучилися ще 32 територіальні громади. Загалом центри життєстійкості, яких 185, працюватимуть у 243 громадах у 23 областях України. Нині в осередках працюють 853 фахівці, які провели понад 500 тисяч заходів з підтримки ментального здоров’я.

«Психосоціальна допомога в центрах життє стійкості дала змогу показати справжню емпатійну підтримку кожному жителеві громади, де відкрито простори. Якщо людині важко, їй байдуже, в який колір пофарбовано лавку. Якщо вона не відчуває підтримки, то навіть ідеальний без’ямковий асфальт не зробить її шлях легшим — вона все одно йтиме ним і плакатиме. Саме тому турбота про ментальне здоров’я — це турбота про нашу стійкість», — зазначила Оксана Жолнович.

Мета міністерства на наступний рік — стандартизувати послуги, додати нові програми, які стануть відповіддю на запити людей. Міністр підкреслила, що такий проєкт, як центри життєстійкості, а також інші державні ініціативи, стануть дієвими тоді, коли їх підхоплять громади. На її переконання, нині спільне завдання міністерства й органів місцевої влади — вивести людину з кризи, змінити її фокус і навчити відновлюватися після потрясінь.

Центри життєстійкості — успішний приклад співпраці Міністерства соціальної політики із громадським сектором, адже держава почала закуповувати послуги в неурядових організацій.

Про те, як за рік розгорнулася взаємодія держави та громадського сектору, розповіла Олена Хомич, соціальний менеджер першого відкритого центру життєстійкості, що розпочав роботу на базі ГО «Центр інтеграції» в Рівному.

«Щойно ми почули про конкурс Мінсоцполітики, побігли подаватися. Дев’ять центрів життєстійкості на Рівненщині провели вже 37 тисяч заходів. Місцеві фахівці приїздять із навчань, ознайомлені з новими методиками, які ми потім впроваджуємо в себе. Відновлення та опора, які кожен може знайти в центрі життєстійкості, — це те, що ми можемо дати людям сьогодні», — наголосила вона.

Нагадаємо, Мінсоцполітики запрошує громади долучатися до експериментального проєкту і відкривати центри життє стійкості для своїх жителів.

Форум організували Все світня організація охорони здоров’я, яка надає експертну підтримку «Ти як?», і Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів, що здійснює її супровід та впровадження. Супровід розроблення та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я — ініціативи першої леді Олени Зеленської — здійснює Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: Міністерство соціальної політики