За одинадцять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало 7,22 млрд грн експорту. Це майже на 2 млрд грн більше, аніж за такий же період минулого року, — повідомила Перший віце-премʼєр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Підтримка та розвиток несировинного експорту — один з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні». За одинадцять місяців ЕКА застрахувало 1 млрд грн експортних кредитів, підтримавши 7,22 млрд грн експорту. Це майже на 2 млрд грн більше, ніж в січні-листопаді 2023 року. Важливо, що одна гривня страхової відповідальності конвертувалася в 7,83 грн майбутньої експортної виручки», — зазначила Юлія Свириденко.

Лідерами за обсягами підтриманого експорту за 11 місяців 2024 року стали:

Київ — 3,8 млрд грн підтриманого експорту, 304 млн грн виданих кредитів;

Львівська область — 1,25 млрд грн підтриманого експорту, 147 млн грн кредитів;

Вінницька область — 702,8 млн грн підтриманого експорту, 183 млн грн кредитів;

Цього року вісім банків страхували в ЕКА кредити своїх клієнтів. Перше місце за обсягом підтриманого експорту за підсумками 11 місяців в Укргазбанку (2,9 млрд грн), друге — ПУМБ (1,78 млрд грн), третє — МТБ банк (980 млн грн).

Найпопулярнішими країнами для експорту українських товарів були Польща, ОАЕ, Азербайджан, Німеччина та Словаччина. Найбільші обсяги експорту припали на товарні групи «молоко та молочні продукти», «деревина та вироби з неї» та «продукти переробки овочів та фруктів».

Довідково

Інструменти Експортно-кредитного агентства України — це один з елементів політики «Зроблено в Україні». Її мета — підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв та залучення інвестицій у реальний сектор.