За рік війни Міністерство охорони здоров’я України разом із Медичними закупівлями України продовжують забезпечувати лікарні необхідним медичним обладнанням, медикаментами та іншими засобами. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Підтримка медичних закладів у такий складний час є одним із пріоритетних завдань для нас. Адже завдяки новому обладнанню та лікарським засобам наші медики зможуть оперативно та точно діагностувати захворювання й надавати медичну допомогу, що допоможе зберегти життя та здоров’я пацієнтів. Саме тому попри війну ми продовжуємо рухатись у цьому напрямку та стежити, аби розвезені лікарські засоби та медобладнання як можна оперативніше були задіяні на місцях та рятували пацієнтів», – сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Так, у рамках централізованих закупівель протягом 2022 року було закуплено 764 позиції ліків та медичних виробів на суму понад 5,5 млрд грн. З них на центральний склад МЗУ поставлено товарів на майже 3,4 млрд грн та розвезено у лікарні – на понад 2,6 млрд грн. Крім того, у 2022 році медобладнання було закуплено на суму майже 1,7 млрд грн.

Товари законтрактовані за 24 напрямами. Найбільше законтрактовано, наприклад, за такими нозологіями та медпослугами:

доросла онкологія – закуплено товарів на суму близько 1,5 млрд грн, з яких поставлено на центральний склад МЗУ товари загальною вартістю понад 1 млрд грн та вже розвезено у регіони товарів на суму майже 800 млн грн (53 % від законтрактованої суми);

дитяча онкологія – закуплено товарів на суму понад 488 млн грн, з яких поставлено на центральний склад МЗУ товарів загальною вартістю майже 409 млн грн та вже розвезено у регіони товарів на суму майже 348 млн грн (71 % від законтрактованої суми);

дитяча гемофілія – закуплено товарів на суму майже 284 млн, з яких поставлено на центральний склад МЗУ товари загальною вартістю майже 228 млн грн та вже розвезено у регіони товарів на суму понад 157 млн грн (55 % від законтрактованої суми);

скринінг новонароджених – закуплено товари на суму близько 20 млн грн, всі вони поставлені на центральний склад МЗУ та 90 % вже розвезені в медзаклади;

розсіяний склероз – закуплено товари на суму близько 100 млн грн, з яких товари на понад 74 млн поставлено на центральний склад МЗУ та 65 % з них (на близько 64 млн грн) розвезено у регіони тощо.

«Попри наднавантаження на систему охорони здоров’я ми продовжували робити все можливе, аби закуплені в межах централізованих закупівель 2022 року медичні товари були доставлені та розвезені в регіони у кожен медичний заклад, який цього потребує», – сказав виконувач обов’язків генерального директора Медичних закупівель України Едем Адаманов.

Зазначимо, що закуплене медичне обладнання, медикаменти та інші лікарські засоби розподіляються в різні медичні заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) відповідно до наявних потреб регіону.