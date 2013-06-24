Держава дотримується усіх соціальних зобов’язань, запроваджує освітні програми та проекти на підтримку ветеранів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 31 грудня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він повідомив, що за 2024 рік було виплачено понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соціальних допомог, а також проведена індексація пенсій. Крім того, у поточному опалювальному сезоні було збережено незмінність тарифів на газ, тепло й електроенергію. Також розширено перелік державних соціальних послуг, а кількість Центрів життєстійкості, де люди отримують всебічну підтримку, зокрема психологічну, вже налічується 200. Денис Шмигаль також підкреслив важливість пакета додаткової допомоги “Зимова підтримка”, ініційованого Президентом України.

Не меншого значення мають і освітні проекти. Як зазначив Глава Уряду, завдяки комплексній політиці “Школа офлайн” понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання з дотриманням умов безпеки. Для будівництва укриттів виділили 7,5 млрд грн. Також у 2024 році створено Службу освітньої безпеки в школах, нині вона діє в понад тисячі закладів освіти.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, було закуплено більше 500 шкільних автобусів українського виробництва, а на безоплатне харчування учнів початкових класів й програму модернізації шкільних харчоблоків держава виділила 2 млрд грн.

«У медицині робимо акцент на реабілітації. Спрямували в цю сферу понад 4,7 млрд грн. Більше 2,3 млн людей у 2024 році скористалися програмою “Доступні ліки”. Мережа мобільних аптек охопила 13 регіонів, - повідомив Прем’єр-міністр.

Значну увагу Уряд приділяє і ветеранській політиці. Так, запровадженим електронним посвідченням ветерана користується вже понад 350 тис. людей.

«Маємо 1480 “єдиних вікон” у ЦНАПах для ветеранів та їхніх родин. Розширили програму безоплатного протезування. Граничні ціни на протези підвищеної функціональності збільшені, а процедура отримання такого протезу спрощена. Завдяки грантовій підтримці від держави започатковано тисячу ветеранських бізнесів», - повідомив Денис Шмигаль і додав, що майже 20 тисяч військових та ветеранів скористалися послугою з безоплатного зубопротезування та зуболікування.

Крім того, вже почали роботу понад 460 фахівців із супроводу ветеранів і, як підкреслив Глава Уряду, щомісяця їх ставатиме все більше.