Цього року одним із головних завдань для Уряду залишається підтримка та розвиток економіки. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Продовжуємо реалізовувати успішні програми, які допомагають бізнесу та сприяють економічному відновленню країни. За програмою єРобота видано вже більш ніж 23 тисячі безповоротних грантів, з яких 11 тисяч видано у 2024 році. Це десятки тисяч нових робочих місць. Мільярди гривень сплачених податків у центральний та місцеві бюджети. Програма буде працювати і цього року», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що за іншою програмою — єОселя — вже видано майже 15 тисяч іпотечних кредитів на суму більш ніж 24 млрд гривень.

«Уряд ухвалив рішення про виділення ще 20 млрд гривень цього року на реалізацію програми, аби якнайбільше українців могли придбати власне житло. Пріоритет, як і раніше, буде надаватися військовим, ветеранам, лікарям та вчителям», — підкреслив очільник Уряду.

Як наголосив Денис Шмигаль, завдяки працюючий економіці Уряд може фінансувати армію, збільшувати виробництво зброї, допомагати тим, хто цього найбільше потребує, та відновлювати нашу країну.

Так, за 2024 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2 трлн 177 млрд гривень. Тільки податку на прибуток підприємств було сплачено 271 млрд гривень.

«Все це було б неможливим без українського бізнесу. Вдячний кожному підприємцю, який продовжує працювати, зберігає робочі місця, платить податки, підтримує армію, вірить та інвестує в Україну», — сказав Прем’єр-міністр.