За 2024 рік оператори служби 112 опрацювали понад 3,8 мільйона викликів. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресцентр Урядовий портал.

"Можливість викликати кілька або одразу всі екстрені служби, здійснивши лише один дзвінок – беззаперечна перевага лінії 112. Це спрощує процес передачі інформації до профільних відомств та пришвидшує процес порятунку. Минулого року відкрили комунікаційний центр у Дніпрі, який охоплює центральні та східні регіони України. Працюємо над масштабуванням зони покриття по всій території України", – написав глава МВС України.

Ігор Клименко нагадав, що оператори служби 112 володіють жестовою та іноземними мовами, приймають виклики по відеозв'язку, аби усі, кому необхідна невідкладна допомога, могли її отримати.

"Ми надаємо можливість ветеранам працевлаштуватися у комунікаційних центрах 112. Зокрема, там працюють захисники, які отримали поранення на фронті. Серед них є й ті, які пересуваються на кріслах колісних. Ми подбали про те, щоб наші захисники мали комфортні умови праці та облаштували відповідну інфраструктуру", – зазначив Міністр.

Ігор Клименко наголосив, що МВС дбає про те, аби державні послуги були максимально ефективними та доступними.