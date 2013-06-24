Ініціатива ZBROYARI: Manufacturing Freedom продовжує залучати кошти в українську оборонну промисловість. В її рамках протягом 2024 року вдалося зібрати більше 1,5 мільярда доларів. Більшість виділених коштів припадає на останній квартал року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, до ініціативи доєднались 9 країн світу: Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, Швеція, Норвегія, Ісландія, США та Європейський Союз. Держави виділяли або власні бюджетні кошти, або відсотки від заморожених російських активів.

Із загальної суми в понад півтора мільярда доларів, у кооперації з Королівством Данія, шляхом реалізації “данської моделі” використано більш ніж 500 млн доларів.

Виділене фінансування реалізується за кількома сценаріями. Найкраще зарекомендувала себе вище згадана “данська модель” — коли країна-партнер надає відшкодування коштів замовнику за вже укладеними контрактами між МОУ та виконавцем. Таким чином, в рамках пілотного проекту профінансовано виробництво 18 САУ “Богдана”, які вже використовуються на фронті. Окрім цього, до кінця 2024 року профінансовано виробництво далекобійних дронів, артилерійських систем, систем ПТРК та ракет за цим же сценарієм. Інші країни також впроваджують цей механізм у фінансування виробництва українського ОВТ.

Нагадаємо, Данія стала першою країною, яка виділила кошти на виробництво українського озброєння й військової техніки. Також приєдналися Нідерланди, Канада, Литва, Велика Британія, Швеція, Ісландія, Норвегія, США та Європейський Союз. Виділені кошти з державних бюджетів країн-партнерів та за рахунок заморожених активів рф. Детальніше про суми цих коштів можна дізнатися за посиланням. https://www.zbroyari.gov.ua/

“Ми вдячні нашим партнерам за цю підтримку й за віру в українську оборонну промисловість. Ми збільшуємо спроможності виробництва, але саме від фінансування залежить, чи перетворяться ці спроможності на реальне озброєння. Ця підтримка значно підсилює як Сили оборони, так і економіку України. І дозволяє нам продовжувати будувати Арсенал вільного світу!” — сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.