Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Так, за 9 місяців 2024 року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 319,1 млрд гривень.
Зокрема:
– 204,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;
– 54,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги:
- більше 460 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- більше 1,1 млн сім’ям як внутрішньо переміщеним особам на проживання;
– 11,1 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:
- понад 178 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім’ям;
– 28,2 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:
- понад 3,2 млн домогосподарствам-отримувачам пільг і житлових субсидій;
– 17,5 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:
- майже 7 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- майже 580 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;
- майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;
- майже 52 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;
– 3,0 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.