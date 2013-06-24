Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати за три квартали 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Так, за 9 місяців 2024 року із держбюджету на соцвиплати, які забезпечують Мінсоцполітики, було спрямовано 319,1 млрд гривень.

Зокрема:

– 204,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду;

– 54,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплати допомоги:

більше 460 тис. особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

більше 1,1 млн сім’ям як внутрішньо переміщеним особам на проживання;

– 11,1 млрд грн – на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:

понад 178 тис. отримувачам допомоги малозабезпеченим сім’ям;

– 28,2 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:

понад 3,2 млн домогосподарствам-отримувачам пільг і житлових субсидій;

– 17,5 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, зокрема на виплату:

майже 7 тис. отримувачам допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

майже 580 тис. отримувачам допомоги при народженні дитини;

майже 2 тис. отримувачам допомоги при усиновленні дитини;

майже 52 тис. отримувачам допомоги на дітей одиноким матерям;

– 3,0 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.