Одним із головних джерел фінансової стійкості є доходи від українського експорту. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 8 жовтня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомив Прем’єр-міністр, у січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.

«Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі — це 28,9 млрд доларів. Це стало можливим завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки», — зауважив очільник Уряду.

Лідером експорту традиційно, за словами Прем’єр-міністром, є аграрний сектор. Україна готова й надалі виконувати функцію одного з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрового буряку.