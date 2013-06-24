У продовж січня-вересня поточного року, у відомстві зареєстровано близько 22 тисяч звернень. Серед актуальних питань – дотримання операторами систем розподілу (ОСР) порядку застосування заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам, забезпечення надійного постачання електричної енергії, технічного стану електричних мереж. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Крім того, споживачі зверталися щодо незадовільного технічного стану теплових, тепловикористальних установок і мереж, енергетичного обладнання, стану організації експлуатації, випробування та ремонту, недотримання режимів теплопостачання (опалення, гарячого водопостачання) з боку теплопостачальної організації, а також відсутності тепла або недотримання режимів теплопостачання через екстрені, стабілізаційні або аварійні відключення електроенергії внаслідок бойових дій.

Зазначимо, що всі звернення, які надходять на телефонну «гарячу лінію», електронною поштою, шляхом заповнення онлайн форми чи листуванням на юридичну адресу, реєструються і розглядаються за однаковою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

Держенергонагляд тримає на контролі розгляд звернень, оскільки від ефективного реагування на них залежить здатність відомства забезпечувати захист законних інтересів споживачів.

За результатами розгляду звернень на вимогу оператора системи розподілу виконали низку заходів. Зокрема, щодо справедливого застосування графіків погодинних відключень, відновлення надійності електропостачання відповідно до категорії з надійності та покращення технічного стану електромереж тощо.

Також за підсумками розгляду окремих звернень споживачам надано відповідні роз’яснення.

Нагадаємо, що реєстрація та опрацювання звернень здійснюється виключно в межах чинного законодавства за затвердженими каналами зв’язку, зокрема:

телефонна «гаряча лінія» +38 (044) 204-79-27, яка працює відповідно до графіка (https://sies.gov.ua/zvernennya-gromadyan/grafik-provedennya-telefonnoyi-garyachoyi-liniyi-u-derzhenergonaglyadi)

Варто зазначити, що у момент, коли відбувається прийом дзвінка представником Держенергонагляду від заявника, інші додзвонювачі залишаються в очікуванні та можуть чути серед іншого довгий гудок виклику, що не є свідченням того, що лінія не працює;

електронна пошта zvg@sies.gov.ua для звернень та скарг громадян;

форма для електронного звернення https://sies.gov.ua/forma-dlya-podannya-elektronnih-zvernen-gromadyan-do-derzhavnoyi-inspekciyi-energetichnogo-naglyadu-ukrayini;

юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 11/8.

Про реєстрацію, стан розгляду звернення/скарги можна дізнатися у Відділі по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Держенергонагляду за телефоном +38 (044) 204-79-53 у робочі дні з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – до 15:45.