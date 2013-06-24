За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 331 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 67 кредитів на 0,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За час дії воєнного стану в Україні видано 75 968 кредитів на 297,3 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 55 711 кредитів на 149,1 млрд грн), з яких станом на 07 квітня поточного року:

- 38,64 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 73,33 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 45,03 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 35,33 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,19 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,31 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 32,13 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 110 790 кредитних договорів на 386,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 76 187 договорів на 175,8 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».